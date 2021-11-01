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Доба на Донбасі: окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

Ольга Кравченко
1 листопада, 07:47
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 31 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений боєць ЗСУ.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

  • Поблизу Луганського та Майорського вели вогонь із гранатометів різних систем.
  • У районі Новоолександрівки обстріляли з великокаліберних кулеметів.
  • Біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Неподалік Мар'їнки і двічі біля Шумов ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
  • У бік Золотого-4 задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
  • Біля Новолуганського двічі відкривали вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю.
  • Біля Зайцевого застосували станкові протитанкові гранатомети.
  • З автоматичних станкових гранатометів стріляли в Новотошківському районі.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні штабу.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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