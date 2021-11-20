Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

Доба на Донбасі: окупанти 17 разів порушили "тишу" та вбили українського військового

Юлія Гаврилюк
20 листопада, 07:13
Станом на 07:00, 20 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

В зоні ООС вбили українського військового / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

Реклама

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Де стріляли?

  • В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.
  • В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • В районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.
  • В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • Неподалік Попасної ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • В районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем.
  • В бік Золотого-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • Збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

У зоні ООС затримали окупанта

Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.

Реклама

Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили в окупанта військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО.

Після затримання окупанта українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у скоєнні злочинів за:

Реклама
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
  • 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Раніше ми писали:

  • У Донецькій області 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.