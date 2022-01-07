Доба на Донбасі: окупанти 2 рази порушили "тишу"

Окупанти не дотримуються "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 6 січня, з боку бойовиків зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

У бік Луганського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки обстрілювали позиції українських військ із автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 7 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневої поразки.

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Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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