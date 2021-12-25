Доба на Донбасі: окупанти використали безпілотник та поранили українського військового

Окупанти 5 разів обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

У напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь із підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

СБУ затримала бойовика "ДНР"

На Донеччині правоохоронці викрили проросійського бойовика, який обстрілював українських воїнів та мирне населення в Авдіївці.

За словами бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював прострілку лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення жителі приватного сектору, розташованого поруч.

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Крім того, учасник НЗФ "Схід" охороняв стратегічний об'єкт у "червоній зоні" – міст, зміцнював окопи та патрулював вулиці окупованого Донецька під час "комендантської години".

За рік служби "на передовій" бойовик отримав близько 45 000 рублів та поранення. Тому 2016 року "боєць" дезертирував та переховувався.

Але бойовика затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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