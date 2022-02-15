Доба на Донбасі: окупанти порушили "тишу" та поранили двох українських військових

Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба ООС.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок дій ворога два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця – середньої тяжкості, іншого – задовільний" , – йдеться у повідомленні.
Де стріляли?
- Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
- У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.
- На околицях н.п. Піски ворог обстрілював позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника.
Окупанти обстрілюють Піски та погрожують членам ОБСЄ: що відбувається у зоні ООС
Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Крім цього, російські найманці погрожували спостерігачам ОБСЄ.
Епіцентром бойових дій залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведенні штабу ООС. Раніше там вели обстріл із гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. За добу 12 лютого зафіксували два такі випадки.
Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там велися обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, втрат серед українських військових немає.
Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати до контрольно-пропускного пункту "Должанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, що якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть до в'язниці.
На Луганщині біля селища Вознесенівка є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.
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