Доба на Донбасі: окупанти не порушували режиму тиші

Окупанти дотримуються режиму припинення вогню / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 4 грудня, та на 07:00, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це пише прес-служба ООС.

Реклама

У штабі наголосили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські військові виконують завдання щодо стримування агресії з боку Росії.

У Мережі показали наслідки обстрілів Станиці Луганської

3 грудня відбувся обстріл селища Станиця Луганська, а саме так званого району "Кондрашівка".

Що з електрикою

Перебиті дроти, через що приблизно 2 тис. домоволодінь у селі Малинове та частини Станиці Луганської залишилися без електроенергії. Ведуться ремонтні роботи представниками "Луганського енергетичного об'єднання" (ЛЕО).

Реклама

Чи є постраждалі

За попередньою інформацією, ніхто із мирних жителів не постраждав.

На місці пригоди побували працівники гуманітарної організації. По вул. Кринична пошкоджено будинок та господарські будівлі у дворі. У будинку проживає 68-річна Валентина Миколаївна разом із сином (чоловік з інвалідністю).

"Ми дивом залишилися живі. Один з уламків влетів прямо в стіну над ліжком. Розбито вікно, шифер на даху, супутникова антена вся зрешечена. У гаражі вікна повибивало, на сараї дах побитий", – розповіла вона.

Реклама

Раніше ми писали: