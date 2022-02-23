Доба на Донбасі: окупанти майже 100 разів порушили "тишу", є загиблий і поранені

Бойовики продовжують обстрілювали позиції українських військових / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. В результаті обстрілу один український військових загинув.
Про це пише пресслужба ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Муратове – з БМ-21 "Град".
- Кряківку- з БМ-21 "Град".
- Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Травневе- з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Красногорівку – з протитанкових гармат МТ-12.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі Мар'їнку – з артилерії калібру 122 мм.
- П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Жовте – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
- Південне – з мінометів калібру 82 мм.
- Піски – з мінометів калібру 120 мм.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Чермалик – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
- Станицю Луганську– з великокаліберних кулеметів.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Майорськ – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Шуми – з мінометів калібру 120 мм.
- Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- Двічі Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Опитне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
- Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", – йдеться у повідомленні.
Порушення "тиші" 23 лютого
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Новотошківське – з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Золоте – з артилерії калібру 122 мм.
- Попасну – з артилерії калібру 122 мм.
- Південне – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.
- Богданівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.