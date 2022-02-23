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Доба на Донбасі: окупанти майже 100 разів порушили "тишу", є загиблий і поранені

Юлія Гаврилюк
23 лютого, 07:23
Станом на 07:00 поточної доби з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів

Бойовики продовжують обстрілювали позиції українських військових / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. В результаті обстрілу один український військових загинув.

Про це пише пресслужба ООС.

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Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Муратове – з БМ-21 "Град".
  • Кряківку- з БМ-21 "Град".
  • Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Травневе- з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Красногорівку – з протитанкових гармат МТ-12.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Мар'їнку – з артилерії калібру 122 мм.
  • П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Жовте – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
  • Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • Південне – з мінометів калібру 82 мм.
  • Піски – з мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Чермалик – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Станицю Луганську– з великокаліберних кулеметів.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Майорськ – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Шуми – з мінометів калібру 120 мм.
  • Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • Двічі Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Опитне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
  • Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", – йдеться у повідомленні.

Порушення "тиші" 23 лютого

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

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Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

  • Три рази Новотошківське – з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Золоте – з артилерії калібру 122 мм.
  • Попасну – з артилерії калібру 122 мм.
  • Південне – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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