Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Окупанти знову порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поранено українського військового.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 30 грудня з боку бойовиків порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати свою участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України. Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

у невиконанні угод щодо Донбасу. Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі із керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію.

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