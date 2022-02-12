Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Російські найманці знову порушують "тишу" на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 11 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

"Внаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

Поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

У напрямку Невельського ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях н.п. Піски окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Де стріляли?

Поблизу н.п. Піски окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневої поразки.

Реклама

Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

Раніше ми писали: