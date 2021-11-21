Доба на Донбасі: окупанти стріляли у напрямку Пісків

На Донбасі зафіксували одне порушення "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Де стріляли?
- У напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.
Нова провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.
"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.
Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район" , – зазначається у звіті.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашнікова він рухався у бік українських позицій.
- Окупанти обстріляли населений пункт Камишеваха в Луганській областй. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.