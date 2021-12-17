Доба на Донбасі: окупанти вбили українського військового і поранили ще одного

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Ще один військовослужбовець поранений.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Золотого-4 та Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На Донбасі військовий підірвався на забороненій міні

Український захисник отримав численні поранення, підірвавшись на пластиковій міні. Внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника 49-річний лейтенант дістав мінно-вибухову травму. Медслужба військової частини його терміново евакуювала до військового шпиталю, де йому була надана необхідна медична допомога. Стан пораненого медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Чим небезпечна пластикова міна

Противник на лінії вогневого зіткнення застосував дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями.

Вони спричиняють значні страждання постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.

За даним випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, будуть надані міжнародним спостережним організаціям.

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