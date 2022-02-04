Доба на передовій. На Донбасі обійшлося без обстрілів

Окупанти не порушували режим "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 3 лютого, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомили у штабі ООС.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та відправляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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