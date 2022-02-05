Зв'язали руки та ноги: на Херсонщині жорстоко вбили пенсіонера (фото)

На Херсонщині чоловіки вбили літню людину. Фото: колаж "Сьогодні"
На Херсонщині двоє зловмисників вбили 87-річного чоловіка. З будинку пенсіонера також вкрали гроші та його особисті речі.
Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.
Подробиці трагедії
До поліції звернувся чоловік та повідомив, що виявив свого 87-річного батька зі слідами насильницької смерті, і при цьому його руки та ноги були зв'язані. Також з дому зникли гроші, пістолет та мобільний телефон.
На місце прибули правоохоронці. Оглянувши місце НП, поліцейські виявили у траві зламаний мобільний телефон потерпілого.
Злочинців затримали
Поліція встановила та затримала чоловіків, які жорстоко знущалися з пенсіонера. У зловмисників вилучили вкрадений пістолет, а також особисті речі потерпілого.
Один зі злочинців затриманий у порядку ст. 208 КПК України, йому вже повідомили про підозру.
Наразі тривають слідчі дії.
Злочинців затримала поліція. Скріншоти
У Тернополі жорстоко вбили пенсіонера та закидали тіло меблями
У Тернополі 55-річний опікун убив 77-річного пенсіонера. Небіжчик постійно звинувачував чоловіка в крадіжці грошей.
На тілі померлого чоловіка судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. За словами опікуна, він уже 2 дні не приходив до підопічного, але правоохоронці помітили, що він у своїх свідченнях плутається і щоразу з'являються нові деталі.
Згодом поліцейські встановили, що напередодні чоловіка зафіксували камери відеоспостереження, коли він крав харчі з магазину. Саме їх було виявлено у квартирі загиблого під час огляду місця злочину. Знайшли в кімнаті і телефон підозрюваного, а у смітнику біля будинку його закривавлений одяг.
Опікун визнав, що причетний до злочину. Слідчі внесли інформацію про вбивство в ЄРДР згідно зі статтею 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.