Зв'язали руки та ноги: на Херсонщині жорстоко вбили пенсіонера (фото)

На Херсонщині чоловіки вбили літню людину. Фото: колаж "Сьогодні"

На Херсонщині двоє зловмисників вбили 87-річного чоловіка. З будинку пенсіонера також вкрали гроші та його особисті речі.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.

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Подробиці трагедії

До поліції звернувся чоловік та повідомив, що виявив свого 87-річного батька зі слідами насильницької смерті, і при цьому його руки та ноги були зв'язані. Також з дому зникли гроші, пістолет та мобільний телефон.

На місце прибули правоохоронці. Оглянувши місце НП, поліцейські виявили у траві зламаний мобільний телефон потерпілого.

Злочинців затримали

Поліція встановила та затримала чоловіків, які жорстоко знущалися з пенсіонера. У зловмисників вилучили вкрадений пістолет, а також особисті речі потерпілого.

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Один зі злочинців затриманий у порядку ст. 208 КПК України, йому вже повідомили про підозру.

Наразі тривають слідчі дії.

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Злочинців затримала поліція. Скріншоти

У Тернополі жорстоко вбили пенсіонера та закидали тіло меблями

У Тернополі 55-річний опікун убив 77-річного пенсіонера. Небіжчик постійно звинувачував чоловіка в крадіжці грошей.

На тілі померлого чоловіка судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. За словами опікуна, він уже 2 дні не приходив до підопічного, але правоохоронці помітили, що він у своїх свідченнях плутається і щоразу з'являються нові деталі.