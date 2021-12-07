Таємнича смерть студентів у Житомирі: слідство має кілька версій (відео)

Загадкова смерть двох студентів у Житомирі. Спочатку вони зникли. Хлопців шукали – а потім їхні тіла витягли з технічної водойми на території коледжу. Хлопці разом навчалися, мешкали в одній кімнаті в гуртожитку. І разом потонули. Що сталося тієї ночі – клубок цієї детективної історії розплутав наш Артем Джепко.

У холі коледжу дві фотографії, квіти та свічка. Сьогодні весь навчальний заклад у жалобі.

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"Сумно, що я можу сказати. Важко це прийняти, і досі не віриться", – каже товариш загиблих Євген Чишкевич.

Смерть Ярослава та Назара шокувала всіх. Хлопцям було 19 та 20 років. Навчалися за спецальністю "агроінженерія". У червні мали отримати дипломи. Зникли студенти вночі проти понеділка. Не відповідали на дзвінки. Тривогу забили одногрупники. Шукали самі в районі. Поки Олександр, товариш загиблих, не побачив з вікна кухні речі друзів, що лежали поблизу озера.

"Бачу – щось лежить жовте. Відразу подумав, що це хлопців курточки. Ми одразу побігли. Ми бачимо – їхні курточки: Ярикова, Назарова, портфелі їхні", – каже товариш загиблих Олександр Левковський.

Викликали поліцейських, ті – водолазів.

У ставку і знайшли тіла Ярослава та Назара

Ще 5 років тому двометрового паркану не було. Його поставило керівництво коледжу, мовляв, щоб місцеві не засмічували водойму.

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Керівник коледжу не розуміє, як хлопці опинилися на водоймі, адже він обгороджений парканом. У нього своя версія, як це могло статися.

"Акуратно покладені курточки їхні. Там десь 5-6 кроків по цьому льоду, видно, один провалився, а другий пішов рятувати, і пішли вони під лід", – каже директор Житомирського агротехнічного коледжу Михайло Тимошенко.

Жодних слів про самогубство студенти не хочуть навіть чути, кажуть, хлопці були прикладом для багатьох.

У поліції розглядають усі версії і жодної поки що не відкидають. Попередньо відомо, що студенти були тверезі: ні алкоголю, ні наркотиків у крові не виявили. Не було на тілах і жодних слідів насильства. Хлопців мають поховати завтра у їхніх рідних селах.

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