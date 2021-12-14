Такого ще не було! У Черкасах ялинку відкриють Санти-байкери

У Черкасах ялинку відкриють байкери / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже 19 грудня на Соборній площі у Черкасах розпочнуться новорічні святкування. Ялинку відкриють байкери.

Про це пише "Укрінформ".

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Як пише департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на своїй сторінці у Facebook, кожен зі святкових днів буде вражати всіх своєю різноманітністю.

"Приїдуть черкаські байкери в костюмах Святого Миколая і ефектно прокатаються Соборною площею Черкас. Потім проведуть фотосесію з маленькими жителями міста. На дорозі між обласною адміністрацією та Соборною площею буде променад-алея з численними новорічними ятками" , – розповіла заступник міського голови Анастасія Чубіна.

О 15:00 запрацює новорічний ярмарок зі смакотами та подарунками, прийде довгоочікуваний гість – Святий Миколай та приїдуть Мото Санти. А вже о 17:00 місто засяє новорічними вогниками. І весь цей святковий захід з концертом, шоу, фотозонами та майстер-класами триватиме до 20:00.

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Як планують святкувати

Відкриються одразу кілька резиденцій Святого Миколая, відбудеться феєричне шоу від Мото Сант, новорічний ярмарок та фудкорти, концертна програма з різноманітними забавами та інтерактивами та багато цікавих речей.

Ялинку в Києві запалять не на Миколая

Запалення головної ялинки на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві запалювали 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі запалять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.

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"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили організатори.

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