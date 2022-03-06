Танк біля кожного будинку. Окупанти створили живий щит із мешканців села Сумської області

Окупанти тероризують мирних українців / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Станове Охтирського району Сумської області майже біля кожного будинку стоїть російський танк. Таким чином окупанти створили живий щит із мешканців села.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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За його словами, військові зробили це, щоб охороняти розгорнуту зенітно-ракетну систему (ЗРС) С-300 середнього радіусу дії.

"В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків, а також різних інших цілей", – пояснив Живицький.

Так виглядає ЗРС С300. Фото з відкритих джерел

Наразі влада намагається організувати "зелені коридори" для евакуації мирного населення з усього району.

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Як відомо, Тростянець зараз єдине місто на Сумщині, яке захопили окупанти. Російські війська взяли в кільце місто та тероризують місцевих жителів. За непокору – розстрілюють на місці.

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