Танк біля кожного будинку. Окупанти створили живий щит із мешканців села Сумської області

Окупанти тероризують мирних українців / Фото: Колаж: Сьогодні
У селі Станове Охтирського району Сумської області майже біля кожного будинку стоїть російський танк. Таким чином окупанти створили живий щит із мешканців села.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За його словами, військові зробили це, щоб охороняти розгорнуту зенітно-ракетну систему (ЗРС) С-300 середнього радіусу дії.
"В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків, а також різних інших цілей", – пояснив Живицький.
Наразі влада намагається організувати "зелені коридори" для евакуації мирного населення з усього району.
Як відомо, Тростянець зараз єдине місто на Сумщині, яке захопили окупанти. Російські війська взяли в кільце місто та тероризують місцевих жителів. За непокору – розстрілюють на місці.
Ситуація в Україні 6 березня
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні!
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.