Танки, вогонь та багато диму. Під Харковом тренуються захищати регіон – фото, відео

Під Харковом розпочалися навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

У Подвірках під Харковом на території навчального центру військового інституту танкових військ розпочалися навчання підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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В одноденних заняттях беруть участь резервісти 113 бригади територіальної оборони Харкова та Харківського району та всі охочі харків'яни. Усього на навчання прийшли близько 500 людей:

250 людей – контрактники у резерві бригади територіальної оборони;

Ще 250 людей – представники громадських патріотичних організацій, що готуються до захисту Харкова.

Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

Що відточують силовики:

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дії солдатів у наступі;

способи переміщення солдатів на полі бою;

оборона солдатів;

робота військовослужбовців на блокпостах;

що робити військовослужбовцям для посилення охорони державного кордону;

як евакуювати пошкоджену техніку;

тактична медицина;

психологічна смуга перешкод;

обкатка танком;

мінна безпека.

Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

До батальйонів тероборони в Харківській області можуть приєднатися люди старші 18 років.

Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

До чого готуються?