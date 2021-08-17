Таємний підземний бункер і "смертельна аура" – чим дивує ставка Гітлера під Вінницею

Ставку Гітлера під Вінницею знищили на початку березня 1944 року. Колаж "Сьогодні"

Ставка Гітлера Wehrwolf під Вінницею – одне з найзагадковіших місць в Україні часів Другої світової війни. Це була зменшена копія головної ставки Гітлера Wolfsschanze в Східній Пруссії. Раніше її добре замаскували, так що і зараз нелегко знайти посеред лісу.

Подробиці тих подій розповіли у Вінницькому краєзнавчому музеї.

Схема центральної зони ставки. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

Назва ставки змінювалося тричі: поки будували – Eichenhain – дубовий гай, потім Werwolf – перевертень, пізніше Wehrwolf – озброєний вовк або вовк-захисник.

Якою була територія штабу. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

Вибираючи місце, Гітлер консультувався з магами

За даними вчених, вибираючи місце для штабу, фюрер консультувався з 400 магами, екстрасенсами і астрологами. Wehrwolf повинен був стати магічним центром. Навколо нього повинні були об'єднатися розрізнені країни Європи і почати завоювання світу, пише 24 канал.

Як виглядала територія бункера. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

Болгарська віщунка Ванга теж говорила про велике магічне значення ставки. Це місце вважається небезпечним, оскільки випромінює "смертельну ауру".

Міф про підземний бункер

Легенда про масштабні підземні споруди в гітлерівській ставці біля Вінниці з'явилася завдяки мемуарам німецького лікаря Фердинанда Зауербруха. Він пробув на таємному об'єкті всього одну ніч і в своїй книзі детально розповів про підземний бункер. Однак інших даних про спорудження немає.

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Пропускний пост в бункер. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

"Всю ніч вони пили, а вранці медик покинув засекречений об'єкт. Логічно виникає питання: якщо бункер існував, то як у нього міг потрапити звичайний гість? Після розголосу німецькі військові, які свого часу служили в Wehrwolf, обурювалися, у пресі виходили спростування, але ця легенда народилася і підігріває до себе інтерес досі", – сказав ВВС науковий співробітник комплексу Володимир Гереник.

Перед наступом радянських військ Гітлер наказав знищити ставку. На початку березня 1944 всі споруди були підірвані і спалені. У НКВД підготували доповідь про результати обстеження бункера, але документ засекретили.

Що залишилося від ставки після вибуху. Фото: Вінницький краєзнавчий музей

"У 90-х історії про бункер активно писала жовта преса, а також виходили різні мемуари КДБшників. Писали байки, ніби ночами з-під землі виходили фашисти і все таке. Робилося це, на мій погляд, заради заробітку і тиражів. Реальних даних про бункер немає", – розповідає Володимир Гереник.

Тисячі загиблих

Усіх військовополонених – за деякими даними 14 тисяч людей – вбили на місці будівництва, вони лежать у братській могилі в селі Коло-Михайлівка.

Однак, згідно з довідкою начальника оперативної спецгрупи НКДБ, за весь час будівництва ставки загинуло близько 2 тисяч військовополонених. У квітні 1942 року полонені, які залишилися живими, були вивезені. Зараз їх доля невідома.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: