Тіло знайшли в мішку: на Закарпатті жорстоко вбили жінку (оновлено)

Труп жінки виявили у її будинку/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"
У Закарпатській області наприкінці минулого року зникла жінка. Її розшукували та знайшли мертвою.
Про це пишуть в соцмережах.
Деталі
Відомо, що жителька Закарпаття Габріела Яцкович зникла 30 грудня минулого року. Її почали шукати друзі, знайомі та правоохоронці. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Жінку знайшли мертвою
У публікації в Facebook про смерть Габріели Яцкович зазначається, що жінку знайшли вбитою у власному будинку. Тіло було порізане та складене в мішок.
Що кажуть в поліції?
Сайт "Сьогодні" зв'язався з поліцією Закарпатської області. У пресслужбі поки що не спростували, але і не підтвердили інформації про мертву жінку в мішку. Відповіли, що інформацію зможуть надати зранку.
Злочинність в Україні
Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.
Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.
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