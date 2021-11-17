Тіло віддали лише за гроші: у Харкові жінка звинуватила медиків у смерті батька

У Харкові жінка поскаржилася на неякісну роботу медиків. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові жінка звинуватила працівників хірургії Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 у смерті батька. За її словами, чоловіка навіть не забезпечили киснем.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Харків".

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Жінка поскаржилася на бездіяльність лікарів

Як розповіла мешканка Харкова, її батька доставили до 18-ї міськлікарні увечері 11 листопада. Вже наступного дня, коли вона приїхала до медзакладу, їй повідомили, що чоловік помер.

За словами жінки, ніхто за ніч нічого не зробив, а черговий лікар не забезпечив її батька киснем.

"І ніхто не зателефонував і не повідомив про смерть. Тільки коли я приїхала до лікарні вранці дізнатися про стан тата і дізнатися, які препарати потрібні, лікар-хірург відділення по-хамськи сказав просто: "Він помер", і що мій тато з сатурацією 80 вже був не жилець, і не було сенсу щось йому робити. Сказав, що він помер увечері, а у морзі я дізналася, що тато помер о 8:20 ранку", – розповіла жінка.

Крім того, жінка зазначила, що на зміні наступного дня, 12 листопада, черговий лікар у хірургії був із запахом алкоголю.

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Мешканка Харкова додала: щоби забрати тіло покійного батька з неї вимагали 4500 гривень і жодних чеків їй не надали.

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 осіб;

летальних випадків – 769,

одужало – 20 211 осіб.

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