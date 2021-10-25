Тіло вирізали спеціальними інструментами: у Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП (фото)

Деталі ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці/Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області, де нещодавно рятувальники спустили вагітну з дерева, сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області.

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Деталі ДТП

Аварія сталася в районі села Надія. У результаті ДТП зіткнулися чотири автомобілі — Москвич 2141, AUDI A6, Dacia Logan і Chevrolet Lacetti. Водій транспортного засобу Chevrolet Lacetti — чоловік 1957 року народження — помер на місці. Його тіло затисло понівеченими конструкціями авто. Рятувальники діставали за допомогою гідравлічних ножиць і домкратів.

Тіло одного чоловіка діставали за допомогою спеціальних інструментів/Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Стан інших водіїв

Водії інших автомобілів отримали травми. Від госпіталізації відмовилися. Зараз їх стан задовільний. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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Стан інших учасників ДТП — задовільний/Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Смертельна ДТП в Одеській області

В Одеській області поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик. Дитину збив елітний автомобіль Dodge Charger.

Інцидент стався 24 жовтня в селі Струмок. 37-річний житель Одеського району збив дитину, коли вона їхала на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм хлопчик помер на місці ще до приїзду швидкої медичної допомоги.

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Поліцейські перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.

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