Тіньового "господара" Одеси Галантерника оголошено в розшук

Галантерника оголошено в розшук / Фото: Колаж: Сьогодні

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук бізнесмена Володимира Галатерника.

Про це пише веб-сайт Міністерства внутрішніх справ.

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Галантерника оголошено в розшук як особу, яка ховається від органів досудового розслідування. За інформацією правоохоронців, бізнесмен зник 31 серпня у Харкові.

Зокрема, НАБУ підозрює Галантерника у створенні ОЗУ за участю мера Одеси Геннадія Труханова, а також екс-прокурора Одеської області Олега Жученка.

Також Галантерник підозрюється у розкраданні коштів, зловживанні та відмиванні грошей.

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Хто такий Галантерник

Володимир Галантерник – бізнесмен, якого вважають тіньовим "господарем" Одеси. Йому належать ТРЦ City Center та City Center "Котовський", торгові павільйони на площі Старосінній та на алеї Аркадії, а також готель De Paris біля пам'ятника Дюку Рішельє.

Бізнес у 90-ті

Ім'я мультимільйонера фігурує з угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел. Ангерт та його партнери контролювали експорт-імпорт нафтопродуктів, займалася вимаганням та торгівлею зброєю. У цьому ж угрупованні був нинішній мер Одеси – Геннадій Труханов. Через Труханова Галантерник потрапив до Ангела.

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Потім було тісне співробітництво з мерами Гурвіцем і Боделаном, за часів яких бізнес-імперія в Одесі стала рости дуже швидко. А коли мером став Геннадій Труханов, Галантерник отримав Аркадію і Старосінну площу.

Ексдепутат Одеської міськради і колишній радник Михайла Саакашвілі Саша Боровик розповів, що Галантерник відповідав за розвиток бізнесу і взаємодію з владою. Боровик описав, як вирішувалися деякі земельні питання у міськраді.

"Зазвичай пропозиція про передачу ділянки вносилося з голосу і його без дебатів підтримувала більшість. Далі міськрада укладала договір оренди на 50 років. А потім через ланцюжок угод об'єкт або землю приватизували", – каже ексдепутат.

В травні 2017 року в Одесі з'явилася новина про те, що вбили авторитетного бандита Олександра Ангерта.

Обшуки в Одесі

Влітку 2020 року НАБУ також проводило численні обшуки в Одесі у справі про махінації мерії, де фігурують мер Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" Одеси Володимир Галантерник.

ЗМІ писали, що обшуки проходили у Галантерника, Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

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