Тіньового "господара" Одеси Галантерника оголошено в розшук

Галантерника оголошено в розшук / Фото: Колаж: Сьогодні
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук бізнесмена Володимира Галатерника.
Про це пише веб-сайт Міністерства внутрішніх справ.
Галантерника оголошено в розшук як особу, яка ховається від органів досудового розслідування. За інформацією правоохоронців, бізнесмен зник 31 серпня у Харкові.
Зокрема, НАБУ підозрює Галантерника у створенні ОЗУ за участю мера Одеси Геннадія Труханова, а також екс-прокурора Одеської області Олега Жученка.
Також Галантерник підозрюється у розкраданні коштів, зловживанні та відмиванні грошей.
Хто такий Галантерник
Володимир Галантерник – бізнесмен, якого вважають тіньовим "господарем" Одеси. Йому належать ТРЦ City Center та City Center "Котовський", торгові павільйони на площі Старосінній та на алеї Аркадії, а також готель De Paris біля пам'ятника Дюку Рішельє.
Бізнес у 90-ті
Ім'я мультимільйонера фігурує з угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел. Ангерт та його партнери контролювали експорт-імпорт нафтопродуктів, займалася вимаганням та торгівлею зброєю. У цьому ж угрупованні був нинішній мер Одеси – Геннадій Труханов. Через Труханова Галантерник потрапив до Ангела.
Потім було тісне співробітництво з мерами Гурвіцем і Боделаном, за часів яких бізнес-імперія в Одесі стала рости дуже швидко. А коли мером став Геннадій Труханов, Галантерник отримав Аркадію і Старосінну площу.
Ексдепутат Одеської міськради і колишній радник Михайла Саакашвілі Саша Боровик розповів, що Галантерник відповідав за розвиток бізнесу і взаємодію з владою. Боровик описав, як вирішувалися деякі земельні питання у міськраді.
"Зазвичай пропозиція про передачу ділянки вносилося з голосу і його без дебатів підтримувала більшість. Далі міськрада укладала договір оренди на 50 років. А потім через ланцюжок угод об'єкт або землю приватизували", – каже ексдепутат.
В травні 2017 року в Одесі з'явилася новина про те, що вбили авторитетного бандита Олександра Ангерта.
Обшуки в Одесі
Влітку 2020 року НАБУ також проводило численні обшуки в Одесі у справі про махінації мерії, де фігурують мер Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" Одеси Володимир Галантерник.
ЗМІ писали, що обшуки проходили у Галантерника, Труханова та його заступника Павла Вугельмана.
Раніше ми писали:
- Меру Одеси Геннадію Трухановому 6 жовтня вручили підозру.
- Також можливими підозрюваними стали бізнесмен Володимир Галантерник і перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.
- Крім цього, глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву і склав повноваження, поки йде розслідування його нападу на знімальну групу "Схем".