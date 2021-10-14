Тепер англійською: оригінальний прогноз погоди від полтавського ТБ (відео)

Прогноз погоди веде студентка четвертого курсу / Колаж "Сьогодні"
Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки , знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз погоди розповідають англійською мовою.
Про це повідомляє телеканал на своїй Facebook-сторінці.
Подробиці
Англійською мовою прогноз погоди на полтавському телеканали почали вести з вересня. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання.
Прогноз розповідають для Європи і США. Ведуча – студентка четвертого курсу філологічного факультету в Полтавському педагогічному університеті Єлизавета Шульга.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.
Якщо в першому випуску на Таганов була надіта сорочка з коротким рукавом, то в наступному випуску цей елемент одягу був вже повністю розстебнутий, а в подальшому його колеги-чоловіки оголошували прогнози взагалі топлес.
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