Тепло та без дощів: прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

Цього дня парасольки жителям Харкова не знадобляться/Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, у Харкові очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Водночас незабаром в Україну нагряне серйозне похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура повітря у Харкові протягом дня становитиме +15-17 градусів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Оригінальний прогноз

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз розповідають англійською мовою. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи та США.

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