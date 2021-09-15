Теракт чи замовне вбивство в Дніпрі: у поліції є кілька версій

Двоє людей загинули від потужного вибуху в центрі Дніпра / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі сьогодні в повітря злетів легковий автомобіль. У машині були двоє – спікер обласного управління ДСНС – Дар'я Гречіщева і волонтер Олексій Кавлак. Обидва загинули. Найдивовижніше в цій історії, що, провівши обстеження залишки машини, експерти поки не знайшли залишки вибухівки. Так хто або що спричинило трагедію – всі версії зібрав кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.

Центр міста Дніпра. Стовп чорного диму від машини піднімається в небо. Моторошну картину знімають водії, що проїжджали повз. 10 хвилин тому тут пролунав потужний вибух.

На дорозі і тротуарі – всюди уламки машини і плями крові. У будинку, перед яким рвонув легковик, повилітали шибки. Вибух був такої сили, що чули за кілька кілометрів.

Пів години, щоб загасити полум'я. І від машини, в кінці кінців, один обгорілий каркас. Навколо, крім понівеченого металу, залишки людського тіла.

"Воно як бабахнуло. Я думала щось в будинку, вибігла з магазину, клуб диму, вогонь. Відразу пожарку і поліцію викликала, а потім вже побачила труп людини", – розповідає очевидець.

Хто загиблі

Загиблих двоє. Дивом, – кажуть місцеві. Особливо в годину пік тут завжди повно людей.

Попередньо упізнати тіла вдається тільки за останками документів, знайшли на місці вибуху. Загибла жінка – спікер обласного управління ДСНС Дарина Гречіщева. Їй було 35. За пів години до трагедії вона кликала журналістів на брифінг з нагоди Дня рятувальника.

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Загиблий чоловік – Олексій Кавлак. 44-річний військовий, громадський активіст і волонтер з Києва. Влаштовував тренінги з надання екстреної допомоги.

Вони були давно знайомі і нібито навіть мали відносини. Автомобіль, що рвонув, перед будинком бачили часто, – кажуть місцеві. Олексій знімав тут квартиру. Її обшукали.

"На сьогодні я можу сказати, що вибух був досить великої сили. Скажімо так: це не може бути граната, це щось побільше. Це два. Ну а по-третє – те, що розцінювати терористичний акт це або це неправильне поводження з вибухонебезпечними предметами – це вже не моє право", – говорить експерт з навчання саперів Руслан Пятковский.

Теракт – основна версія поліції і служби безпеки. Втім, попередньо, на місці не знайшли фрагментів вибухового пристрою, який можна було б ідентифікувати. Не виключають: в легковик підклали саморобну бомбу.

Що відомо про вибух

Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

Двоє людей, які були в машині, загинули.

Авто спалахнуло, пожежа була погашена.

У поліції кажуть, що це був теракт. На місці працюють правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській області вибухнув автомобіль начальника поліції.

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