Тиша закінчилася. Бойовики знову обстрілюють українських військових

Бойовики атакували, а ВСУ дотримувалися домовленостей. Колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 15 серпня, на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню. На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Про це повідомили в Міноборони.

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Неподалік Світлодарська російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Катеринівки бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З початку цієї доби, 16 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі ООС.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.

Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, тому війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Нагадаємо, раніше на Донбасі помітили колону військової техніки.

Крім того, нещодавно бойовики поранили двох українських військових. Солдатів відправили в лікарню – вони отримали осколкові поранення