Штурхав, принижував і материв: під Херсоном школяр знущався з однокласників

На Херсонщині скандал у школі. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Велика Лепетиха на Херсонщині 11-річний хлопчик систематично принижував і ображав однокласників. На одного з батьків учня поліція склала протокол.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

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Систематичний булінг у школі

Як стало відомо, до поліції надійшла заява від матері п'ятикласника про те, що 11-річний учень ображає її сина.

Малолітній підозрюваний систематично принижував однокласника, висловлювався у його бік матом і навіть міг штовхнути. Такі дії він застосовував до інших учнів, які також поскаржилися правоохоронцям.

Що каже 11-річний учень?

Сам школяр на своє виправдання пояснив, що він першим не розпочинав конфлікти, а однокласники нібито його провокували.

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Яке покарання чекає?

На батьків школяра поліція склала адміністративний протокол за булінг учасника освітнього процесу. Водночас із самим хлопцем провели профілактичні бесіди.

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