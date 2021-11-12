З гальмами було все гаразд? З'явилися нові деталі "мажорної" ДТП у Харкові

Масштабна ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові експерти спростували несправність гальм у машині Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП.

Про це повідомила дочка загиблого в аварії водія Chevrolet Анастасія Носова на своїй сторінці в Instagram.

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Як стало відомо, після огляду машини Миколи Харківського експерти дійшли висновку, що Infiniti мав справну гальмівну та рульову системи.

Дочка загиблого в аварії водія Chevrolet додала, що офіційні висновки очікуються.

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Що відомо про ДТП?

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