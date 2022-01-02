Теж відзначали? У Маріуполі в управлінні поліції включили "Батько наш – Бандера" (відео)

1 січня була 113-та річниця від дня народження Бандери / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі управління національної поліції 1 січня 2022 року увімкнуло пісню "Батько наш – Бандера".
Відео у Telegram опублікував журналіст, блогер та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
"Відео вже розійшлося по пабліках "ДНР", де прогнозовано викликало істерику", - зазначив Казанський.
Бандера-челендж
- 13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.
- Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.
- Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Як з'ясувалося, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".
- Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню у будинку, де народився Степан Бандера.
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