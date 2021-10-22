Транспорт тільки по годинах: у Харкові посилюють карантин

У Харкові введуть нові правила перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові влада може ввести спеціальний годинник, коли в транспорт пускатимуть тільки вакцинованих пасажирів.

Про це повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, пише "Depo.Харків"

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Чиновниця зазначила, що влада планує ввести додаткові обмеження до передбачених у "помаранчевій зоні" карантину. Однак остаточне рішення приймуть на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій.

За її словами, обмеження насамперед стосуватимуться транспорту. Горбунова-Рубан навела приклад Львова, де в транспорт пускають тільки сидячих пасажирів з сертифікатами і документами на руках.

"Там навіть вони виділили години з 6 до 9 ранку і з 18 до 21 вечора, коли в міському транспорті можуть їздити тільки люди, в яких на руках є документи, про які я вам розказала. Я думаю, нам теж доведеться це робити. І в метрополітені теж треба буде збільшувати кількість потягів і зменшувати інтервал, щоб менше людей було в одному потягу", – сказала вона.

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Нові правила перевезень

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту міжобласного сполучення повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами двудозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

Обмеження не стосуються столичних міських маршруток. У них не перевіряють документи про вакцинації та ПЛР-тести.