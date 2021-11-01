Три тижні з трупами. Жінка у Тернополі жила у квартирі з мертвими матір'ю та сестрою

Тіла жінок лежали на ліжку у квартирі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Тернополі жінка три тижні прожила в одній квартирі з мертвими матір'ю та сестрою. Причини смерті двох жінок встановлюють.
Про це пише прес-служба відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.
Викликали правоохоронців сусіди, які скаржилися на неприємний запах із квартири. Люди повідомили, що там живуть троє жінок, але останнім часом їх не видно.
Співробітники поліції, зайшовши до квартири, побачили на ліжку тіло матері, 1943 року народження, та її молодшої п'ятдесятирічної доньки.
"За попередньою інформацією, жінки мертві приблизно 2-3 тижні. Старша донька жива, але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила" , – зазначили у поліції.
Жінку бригада "швидкої" доправила до лікарні.
Причини смерті стануть відомими після проведення судово-медичної експертизи. Цей факт внесено до ЄРДР згідно зі статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.
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У поліції розповіли, що чоловік, швидше за все, помер природною смертю – на тілі не виявлено побоїв або травм. Тіло буде відправлено на судово-медичну експертизу.
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