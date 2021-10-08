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Зворушливо до сліз! На Полтавщині поліцейські врятували хаскі після ДТП (фото, відео)

Валентина Шаповал
8 жовтня, 12:12
Господар собаки знаходиться в лікарні з травмами після аварії

Поліцейські знайшли і зв'язалися зі знайомим потерпілого, щоб передати тварину / Колаж "Сьогодні"

На Полтавщині в ДТП потрапив мікроавтобус, де за кермом сидів 41-річний водій. З ним був його пес породи хаскі. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, а пес залишився на місці аварії.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Поліцейські прихистили собаку. Фото: ГУНП в Полтавській області

Налякана знахідка

Поліцейські, які приїхали на місце ДТП, побачили налякану тварину неподалік і забрали з собою. Вони шукали того, хто зміг би дати притулок собаці до одужання власника. Поліцейські знайшли і зв'язалися зі знайомим потерпілого, який пообіцяв передати тварину в руки господаря.

Поліцейські прихистили собаку. Фото: ГУНП в Полтавській області

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Багаторазовий призер

Як потім з'ясувалося, пес по кличці Джой – багаторазовий призер різних конкурсів і змагань. Зараз він у безпеці.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

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