У "ЛНР" закликали жителів Донбасу їхати в Росію

Жителів Донбасу закликають їхати до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник закликав мешканців Донбасу евакуювати у Росію.
Про це повідомляє сайт бойовиків з офіційною заявою Пасічника.
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Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник також закликав мешканців Донбасу виїхати у Росію, слідом за Денисом Пушиліним. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю.
Заява Пасічника. Скріншот
У "ДНР" зібралися вивозити жителів Донбасу в Росію
У п'ятницю, 18 лютого, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив нібито про масовий виїзд населення Донбасу в Росію.
За словами Пушиліна, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку, а евакуйованих нібито мають розмістити у Ростовській області.
Важливо зазначити, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.
Яка ситуація на Донбасі?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли у дитячий садок "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кіндрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція і депо продовжують роботу.
- Також було обстріляно з боку тимчасово окупованої території населений пункт Врубівка, внаслідок чого один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.
У Новій Кіндрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.
Крім того, під час обстрілу Мар'їнки мирна жителька отримала множинні поранення. 64-річну жінку доправили із травмами до лікарні.
Бойовики на Донбасі обстріляли гуманітарний конвой на КПВВ "Щастя". Окупанти відкрили вогонь, коли вантажівки проходили перевірку.
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