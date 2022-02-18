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У "ЛНР" закликали жителів Донбасу їхати в Росію

Софія Ковнір
18 лютого, 16:11
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник зробив відповідну заяву

Жителів Донбасу закликають їхати до РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник закликав мешканців Донбасу евакуювати у Росію.

Про це повідомляє сайт бойовиків з офіційною заявою Пасічника.

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Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник також закликав мешканців Донбасу виїхати у Росію, слідом за Денисом Пушиліним. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю.

Заява Пасічника. Скріншот

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У "ДНР" зібралися вивозити жителів Донбасу в Росію

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив нібито про масовий виїзд населення Донбасу в Росію.

За словами Пушиліна, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку, а евакуйованих нібито мають розмістити у Ростовській області.

Важливо зазначити, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

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Яка ситуація на Донбасі?

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