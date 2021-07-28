У судді з Донецької області знайшли громадянство РФ і квартиру в Криму. Що з'ясували СЬОГОДНІ

Російський паспорт Юлії Переясловської / колаж "Сьогодні"

Днями в Україні опилилося на слуху ім'я судді з невеликого містечка Донецької області – Селидове. Відразу в кількох ЗМІ з'явилася інформація, нібито у судді Селидівського міського суду Донецької області Юлії Переясловської – російське громадянство і квартира в Криму, придбана після початку окупації. Її також запідозрили у тому, що через це вона винесла виправдувальний вирок одному з бойовиків, який фігурував у судовому процесі.

Пізніше на сайті Вищої ради правосуддя (ВСП) з'явилася інформація, що Юлія Переясловская подала заяву на звільнення за власним бажанням. Кореспондент "Сьогодны" з'ясував, чи так це насправді.

Чому вирішила звільнитися

Питання про звільнення судді Переясловської ВСП повинен був розглянути 27 липня.

"Розгляд цього питання відкладено. Можливо, це станеться в інший день", – повідомили "Сьогодні" у прес-центрі ВСП.

У самому ж Селидівському суді нам підтвердили, що їхня суддя Юлія Переясловська написала заяву на звільнення, але з інформацією в ЗМІ це нібито не пов'язано.

"Це не пов'язано з появою в ЗМІ інформації. Ми не впевнені в правдивості цих відомостей. Що стосується заяви на звільнення, то чоловік судді проживає у Києві. Мабуть, він не планує переїжджати в Селидове, швидше, навпаки, можливо, їхня сім'я планує переїзд у Київ. Не виключаємо, що з цим пов'язана заява про звільнення за власним бажанням. Зараз Юлія Анатоліївна у відпустці", – розповіли "Сьогодні" у суді.

Чи виправдала бойовика?

Правоохоронці, особисто знайомі з Переясловською, також висловили свою думку про виправдувальну ухвалу щодо одного з бойовиків, якого судила Переясловська. На їхню думку, доказова база у справі могла бути недостатньою.

"Часто буває, що доказова база слідства була слабкою, а суддя за законом керується тими доказами, які є в наявності", – розповіли "Сьогодні" правоохоронці, знайомі з суддею Юлією Переясловською.

Раніше видання Guildhall повідомило, що, згідно з OSINT-розслідуванням, суддя Селидівського міського суду Донецької області Юлія Переясловська у 2019 році отримала громадянство Росії, а ще в 2016-му придбала елітну квартиру в окупованому Севастополі і записала її на свою тітку.

Фотокопія паспорту судді / Guildhall

За даними видання, в зазначеній квартирі Переясловська проживала в період відпустки, який тривав майже два роки – з 26 жовтня 2018 року до 19 серпня 2020 року.

Сторінка з реєстрацією нібито з паспорта Переясловської / Guildhall

Крім того, розслідувачі стверджують, що Переясловська зазвичай відмовляється від розгляду кримінальних справ за статтями "замах на територіальну цілісність і недоторканність України", "створення терористичної групи чи терористичної організації", "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" і подає в таких випадках заяву про самовідвід або ухвалює рішення про звільнення від кримінальної відповідальності таких осіб.

Нагадаємо, в Києві на Оболонській набережній автомобіль Audi зніс стовп, втратив колесо і мало не злетів у Дніпро – його зупинили дерева. За кермом була п'яна жінка, дуже схожа на суддю Деснянського районного суду столиці.