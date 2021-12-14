Убили товариші по службі? На Дніпропетровщині знайшли тіло військовослужбовця – подробиці

У районі села Вільне Новомосковського району вбили військового / Фото: Колаж: Сьогодні

У районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області біля автодороги Губиниха – Вільне у лісосмузі співробітники Нацполіції виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр у Facebook.

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Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302.

"Працівниками поліції встановлено та затримано підозрюваних у вчинені злочину. За попередньою інформацією, ними є військовослужбовці цієї ж військової частини. За фактом смерті військовослужбовця Л. наказом командира військової частини А1302 призначено службове розслідування", – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у поліції

"Військовослужбовця було виявлено вчора, зараз проходять слідчі дії. Водночас ми не підтверджуємо, що є затримані", – повідомила "Сьогодні" речник поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Своєю чергою у 93-й бригаді Холодний Яр нам повідомили, що затримані є, і це військовослужбовці. На питання про те, скільки їх і якими були мотиви вбивства, військові відповісти не змогли, пославшись на те, що це з'ясовується.

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