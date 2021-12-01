Вбило зерном. На складі в Черкаській області трагічно загинув водій вантажівки

Поліція розпочала розслідування за частиною 1 статті 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Черкаському районі під час розвантаження соняшника на зерновому складі у селі Рацево засипало двох людей. Один із робітників помер на місці, інший – опинився в лікарні.

Про це повідомили у пресслужбах поліції та Управління Держпраці Черкаської області.

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Подробиці

Інцидент стався 30 листопада на складі ТОВ "Аграріко".

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль після проведення перевірки якості зерна був відправлений на приймальний бункер. Водій автомобіля під час зсипання зерна включив підйом кузова автомобіля для вивантаження зерна. Після цього відкрив задні ворота кузова і великий потік зерна збив його з ніг та засипав.

За даними поліції, із зернової ями чоловіка намагався витягти робітник, що став очевидцем, та і його засипало насінням. Обох потерпілих діставали інші працівники, які почули й поспішили на крики.

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На місце прибули медики

Вони проводили реанімаційні заходи. Але, на жаль, 66-річного жителя села Дубіївка не вдалося врятувати. Він помер на місці.

45-річний житель Чигирина перебуває під наглядом лікарів. Обидва чоловіки працювали на місцевому ТОВ.

Хто винен

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

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Водночас, Управлінням Держпраці у Черкаській області вживаються заходи щодо створення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.

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