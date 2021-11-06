Вбивав в одних трусах і посміхався: під Чернівцями до в'язниці засудили чоловіка, який забив палицею тварин

Чоловіка засудили до в'язниці за вбивство тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція на вісім років ув'язнення може засудити чоловіка, який жорстоко вбив нутрій та кота. Це сталося у вересні у селі Керстенці Чернівецької області.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Чернівецькій області.

Що відомо про НП?

У вересні цього року в Мережі з'явився ролик, у якому чоловік в одних трусах забив до смерті палицею по голові нутрій, а потім схопив кота і так само вчинив з ним.

Все це на камеру знімала співмешканка зловмисника. Сам злочинець позував напівоголеним та посміхався на тлі вбитих тварин.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Як стало відомо, на підставі зібраних доказів слідчі поліції склали обвинувальний акт і направили його до суду.

Чоловік звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 (Жорстока поведінка з тваринами).

Що загрожує зловмиснику?

За знущання над тваринами чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

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