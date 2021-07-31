Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: стала відома причина смерті дитини

На даному етапі невідомо, чи було зґвалтування, результати експертизи будуть готові протягом місяця

Дівчинку вдарили тупим предметом по голові / Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти-криміналісти встановили причину смерті 6-річної Мирослави Третяк, яку 28 липня вбили в Старому Салтові Харківської області.

Про це повідомляє місцеве видання "Об'єктив".

"Вона померла від травми голови, нанесеної тупим предметом", – сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Відповідаючи на питання, чи було зґвалтування, Чубенко заявив, що результати експертизи будуть готові протягом місяця.

Нагадаємо, в селищі Старий Салтів Харківської області знайшли мертвою шестирічну Мирославу Третяк зі слідами зґвалтування. Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині, хлопчикові обрали запобіжний захід.

Як відомо, маленька Мирослава 28 липня не повернулася додому з прогулянки. Близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла.