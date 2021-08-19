Вбивство дівчинки Мирослави під Харковом. Поліція заперечує наявність нового підозрюваного

Вбивство дитини під Харковом. Колаж "Сьогодні"

Харківська обласна прокуратура заперечує наявність нового підозрюваного в справі про вбивство наприкінці липня шестирічної Мирослави Третяк в селищі Старий Салтів. Єдиним підозрюваним залишається 13-річний Богдан Ф.

Про це повідомив "Сьогодні" речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Інших підозрюваних у цій справі немає. Зараз підозрюваний у вбивстві підліток перебуває в приймальнику-розподільнику, туди він відправлений на місяць (але суд має право продовжити цей строк. – Ред.)", – повідомив "Сьогодні" Дмитро Чубенко.

Речник Харківської облпрокуратури також зазначив, що на цей момент триває експертиза, яка повинна дати відповідь на запитання, ґвалтував підліток дитину чи ні.

Адвокат

Адвокат Богдана Володимир Коротун утримується від коментарів.

"За дорученням родичів (Богдана. – Ред.) я не маю права розголошувати будь-яку інформацію", – сказав "Сьогодні" адвокат Володимир Коротун.

В оточенні сім'ї Богдана нам повідомили, що його рідні зараз перебувають у складному емоційному стані.

Згідно з даними на офіційному ресурсі судової влади України, адвокат Володимир Коротун подавав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді про розміщення неповнолітнього в приймальнику-розподільнику. Коментувати це Коротун також відмовився, посилаючись на те, що суд в даному випадку – закритий.

Втім, в Реєстрі судових рішень опублікований документ, де коротко повідомляється про те, яким, за даними силовиків, було вбивство дівчинки. Повідомляється, що вбивця завдав їй не менше 10 ударів в праву і ліву сторони голови, а також по потилиці.

Витяг з рішення Вовчанського райсуду Харківської області від 4 серпня 2021 року

Маленька Мирослава 28 липня не повернулася додому з прогулянки. Близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів Харківської області, але до будинку так і не дійшла.

За підозрою у вбивстві дівчинки поліція затримала 13-річного Богдана Ф. Хлопець зізнався у скоєному.

Через кілька днів з'явилася інформація, що дівчинку убив дорослий чоловік. Через три тижні в прокуратурі розвінчали цей міф.

Як розповіли "Сьогодні" джерела в правоохоронних відомствах, спочатку затриманий підліток повідомляв слідству про свою причетність до вбивства, але потім вирішив утриматися від дачі показань.