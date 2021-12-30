Навчав дітей воювати: на Донбасі судитимуть голову військово-патріотичних клубів "ДНР"

Дітей виховували на ідеях сепаратизму / Колаж "Cьогодні"

На Донеччині заочно судитимуть засновника військово-патріотичних клубів, які залучали дітей до воєнного конфлікту. Правопорушник може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

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Що відомо

2015 року чоловік створив на тимчасово окупованій території Донецької області громадський військово-патріотичний рух "Молода гвардія Донбасу". 2016 року він також створив військово-патріотичний клуб "Спартанці".

Хто брав участь

У псевдопатріотичних клубах та військових таборах брали участь діти віком від 8 до 18 років. Їх виховували на ідеях сепаратизму та формували ненависть до України.

Чому навчали дітей

Діти проходили військову підготовку для подальшої служби у збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ та так званої республіканської гвардії "ДНР".

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Також дітей навчали навичкам рукопашного бою та користування зброєю та привчали захищати інтереси окупантів ціною власного життя.

Що кажуть у прокуратурі

До суду вже направили обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Горлівки. Його звинувачують у (ч. 1 статті 258-3, частині 3 статті 260, частині 1 статті 304 КК України):

сприяння терористичній організації;

керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями;

залученням неповнолітніх до злочинної діяльності.

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