Загроза ракетного удару! Жителів Кривого Рогу просять евакуюватися – куди їхати

Людей просять переїхати в інші райони / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителів Кривого Рогу в Дніпропетровській області просять евакуюватися з районів Макулан та Центрально-міського району до північної частини міста.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє "Україна 24".

Реклама

Роблять це превентивно у разі можливого ракетного удару ворога. Наразі ворога на території Дніпропетровської області немає, але для безпеки людей, які живуть неподалік військових частин, їх закликають тимчасово переселитися до друзів чи родичів.

"З метою збереження людського життя слід розуміти, що в цій частині міста знаходиться військова частина, ця військова частина якраз знаходиться зі сторони Миколаївської області. Якраз коли день тому було знищено 2 колони, приблизною кількістю одиниць техніки 800 одиниць. Техніка була знищена. Розуміючи і контролюючи ситуацію, ЗСУ з метою збереження життів – ми розуміємо, яка зараз тактика нашого ворога, що він перед атакою завжди б'є по військових об'єктах", – сказав Лукашук.

"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси по всій Україні

\№715 Дарниця – Львів10.00

№738 Київ-Пасажирський – Запоріжжя 11.50

№045 Ужгород – Краматорськ 12.06

№114 Лиман – Львів 13.34

№142 Лиман – Львів 13.34

№749 Київ-Пасажирський – Івано-Франківськ 14.07

№749 Київ-Пасажирський – Львів 14.07

№769 Київ-Пасажирський – Кам'янець-Подільський 14.25

№055 Київ-Пасажирський – Рахів 15.02

№013 Київ-Пасажирський – Солотвине 17.12

№792 Київ-Пасажирський – Кременчук 17.42

№790 Київ-Пасажирський – Кропивницький 17.42

№145 Київ-Пасажирський – Ізмаїл 17.50

№081 Київ-Пасажирський – Ужгород 18.30

№067 Київ-Пасажирський – Варшава 18.48

№044 Київ – Івано-Франківськ 19.06

№095 Київ-Пасажирський – Рахів 19.48

№029 Київ-Пасажирський – Ужгород 20.05

№049 Київ-Пасажирський – Трускавець 20.12

№059 Київ-Пасажирський – Чоп 20.21

№057 Київ-Пасажирський – Ворохта 20.21

№038 Київ-Пасажирський – Запоріжжя 21.07

№105 Київ-Пасажирський – Одеса-Головна. 21.15

№097 Київ-Пасажирський – Ковель 21.22

№076 Київ-Пасажирський – Кривий Ріг – Головний 21.28

№130 Кременчук – Ворохта 22.03

№149 Полтава – Чернівці 22.03

№209 Харків-Пасажирський – Чернівці 22.03

№017 Харків-Пасажирський – Ужгород 22.10

№007 Київ-Пасажирський – Чернівці 22.22

№091 Київ-Пасажирський – Львів 22.37

№046 Краматорськ – Ужгород 22.47

№907 Київ-Пасажирський — Краматорськ 22.58

№080 Київ-Пасажирський — Дніпро-Головний 23.05

№138 Хмельницький – Лисичанськ 23.18

№771 Київ-Пасажирський – Хмельницький 23.46

№139 Київ-Пасажирський – Кам'янець-Подільський 23.59

Рейси, що прямуватимуть станцією Харків на 3 березня:

001 Івано-Франківськ – Костянтинівка 11.33

209 Харків-Пасажирський – Чернівці 12.25

046 Лисичанськ – Ужгород 12.36

114 Львів – Лиман 14.39

142 Львів – Лиман 14.39

723 Харків – Львів 17.00

017 Харків-Пасажирський – Ужгород 15.09

795 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний 19.27

002 Костянтинівка – Івано-Франківськ 21.08

132 Лисичанськ – Жмеринка 21.26

007 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна 21.43

045 Ужгород – Лисичанськ 22.40

Рейси станцією Дніпро на 3 березня:

Реклама

№738 Запоріжжя 1 – Київ-Пасажирський 09.54

№041 Дніпро-Головний – Трускавець 14.26

№006 Маріуполь – Рахів 16.39

№738 Київ-Пасажирський – Запоріжжя 1 19.07

Рейси станцією Запоріжжя на 3 березня:

№006 Рахів – Запоріжжя 11.07

№120 Запоріжжя 1 – Львів 12.20

№006 Маріуполь – Рахів 14.45

№072 Запоріжжя 1 – Київ-Пасажирський 19.47

№068 Маріуполь – Львів 20.37

№038 Запоріжжя 1 – Київ-Пасажирський 21.38

№068 Львів – Маріуполь 22.26

Рейси станцією Вінниця на 3 березня:

№070 Маріуполь – Львів 10.23

№772 Хмельницький – Київ-Пасажирський 16.41

№769 Київ-Пасажирський — Кам'янець-Подільський 17.20

№086 Львів – Запоріжжя 17.43

№055 Київ-Пасажирський – Рахів 18.07

№138 Хмельницький – Лиман 19.42

№716 Львів – Київ-Пасажирський 20.50

№145 Київ-Пасажирський – Ізмаїл 21.08

№081 Київ-Пасажирський – Ужгород 21.45

№042 Трускавець – Дніпро-Головний 22.32

№049 Київ-Пасажирський – Трускавець 23.17

№057 Київ-Пасажирський – Ворохта 23.26

№059 Київ-Пасажирський – Чоп 23.26

№022 Трускавець – Харків-Пасажирський 23.53

Зазначається, що до цих рейсів заплановані евакуаційні рейси за кордон, а саме до Польщі.

Реклама

Рейси до Польщі на 3 березня

Рейси по станції Київ-Пасажирський на 3 березня:

№715 Дарниця — Львів 10.00

№738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 11.50

№045 Ужгород — Краматорськ 12.06

№114 Лиман — Львів 13.34

№142 Лиман — Львів 13.34

№749 Київ-Пасажирський — Івано-Франківськ 14.07

№749 Київ-Пасажирський — Львів 14.07

№769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 14.25

№055 Київ-Пасажирський — Рахів 15.02

№013 Київ-Пасажирський — Солотвино 17.12

№792 Київ-Пасажирський — Кременчук 17.42

№790 Київ-Пасажирський — Кропивницький 17.42

№145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 17.50

№081 Київ-Пасажирський — Ужгород 18.30

№067 Київ-Пасажирський — Варшава 18.48

№044 Київ — Івано-Франківськ 19.06

№095 Київ-Пасажирський — Рахів 19.48

№029 Київ-Пасажирський — Ужгород 20.05

№049 Київ-Пасажирський — Трускавець 20.12

№059 Київ-Пасажирський — Чоп 20.21

№057 Київ-Пасажирський — Ворохта 20.21

№038 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 21.07

№105 Київ-Пасажирський — Одеса-Головна. 21.15

№097 Київ-Пасажирський — Ковель 21.22

№076 Київ-Пасажирський — Кривий Ріг – Головний 21.28

№130 Кременчук — Ворохта 22.03

№149 Полтава — Чернівці 22.03

№209 Харків-Пасажирський — Чернівці 22.03

№017 Харків-Пасажирський — Ужгород 22.10

№007 Київ-Пасажирський — Чернівці 22.22

№091 Київ-Пасажирський — Львів 22.37

№046 Краматорськ — Ужгород 22.47

№907 Київ-Пасажирський — Краматорськ 22.58

№080 Київ-Пасажирський — Дніпро-Головний 23.05

№138 Хмельницький — Лисичанськ 23.18

№771 Київ-Пасажирський — Хмельницький 23.46

№139 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 23.59

Рейси, які рухатимуться по станції Харків на 3 березня:

001 Івано-Франківськ – Костянтинівка 11.33

209 Харків-Пасажирський – Чернівці 12.25

046 Лисичанськ – Ужгород 12.36

114 Львів – Лиман 14.39

142 Львів – Лиман 14.39

723 Харків – Львів 17.00

017 Харків-Пасажирський – Ужгород 15.09

795 Харків-Пасажирський – Дніпро-Головний 19.27

002 Костянтинівка – Івано-Франківськ 21.08

132 Лисичанськ – Жмеринка 21.26

007 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна 21.43

045 Ужгород – Лисичанськ 22.40

Рейси по станції Дніпро на 3 березня:

№738 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 09.54

№041 Дніпро-Головний — Трускавець 14.26

№006 Маріуполь — Рахів 16.39

№738 Київ-Пасажирський — Запоріжжя 1 19.07

Рейси по станції Запоріжжя на 3 березня:

№006 Рахів — Запоріжжя 11.07

№120 Запоріжжя 1 — Львів 12.20

№006 Маріуполь — Рахів 14.45

№072 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 19.47

№068 Маріуполь — Львів 20.37

№038 Запоріжжя 1 — Київ-Пасажирський 21.38

№068 Львів — Маріуполь 22.26

Рейси по станції Вінниця на 3 березня:

№070 Маріуполь — Львів 10.23

№772 Хмельницький — Київ-Пасажирський 16.41

№769 Київ-Пасажирський — Кам’янець-Подільський 17.20

№086 Львів — Запоріжжя 17.43

№055 Київ-Пасажирський — Рахів 18.07

№138 Хмельницький — Лиман 19.42

№716 Львів — Київ-Пасажирський 20.50

№145 Київ-Пасажирський — Ізмаїл 21.08

№081 Київ-Пасажирський — Ужгород 21.45

№042 Трускавець — Дніпро-Головний 22.32

№049 Київ-Пасажирський — Трускавець 23.17

№057 Київ-Пасажирський — Ворохта 23.26

№059 Київ-Пасажирський — Чоп 23.26

№022 Трускавець — Харків-Пасажирський 23.53

Зазначається, що на додачу до цих рейсів заплановано евакуаційні рейси за кордон, а саме в Польшу.

Рейси в Польщу на 3 березня

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль. Потяг відправляється зі Львова об 11.38 і прибуває до польського Пшемисля о 12.43. Зворотне відправлення із Пшемисля о 14.13, прибуттям на станцію Львів о 17.35;

№ 7614/7615 Львів – Хелм. Відправлення зі Львова о 14.00, а прибуття до ст. Хелм о 20.30;

№ 7616/7617 Хелм – Львів. Відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль. Відправленням зі Львова здійснюється о 14.26, а прибуває потяг в Пшемисль о 15.31. Із Пшемисля до Львова можна відправитись о 17.00, прибуття на ст. Львів о 20.22;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль. Відправлення зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль очікується о 18.18. У зворотній бік відправлення із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль. Відправлення зі Львова здійснюється о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13. Назад відправлення із Пшемисля планується о 22.53, прибуття на ст. Львів о 02.14;

№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава вже з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів, а також Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Читайте також: