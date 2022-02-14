Загроза вторгнення РФ: план захисту Львова у разі нападу

У місті обговорюють дії у випадку нападу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові провели позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Головна тема – військова загроза з боку Росії.

Про це написав мер міста Андрій Садовий у Telegram.

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Порядок денний стосується виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації.

"Нижче наведу перелік рішень, які сьогодні ухвалили. Вони без конкретики, тому що є речі, які потрібно готувати, але не можна озвучувати. Це насамперед обумовлено нашою з вами безпекою", – написав Садовий.

Коротко про ухвалені рішення:

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Вода. У місті розглядають різні можливості автономного подання води мешканцям львівської громади на випадок повної зупинки водопровідної мережі.

Медицина. Керівники медустанов отримали завдання збільшити обсяг банку крові та забезпечити її необхідну кількість. Це стосується медикаментів, медичних засобів та харчових продуктів. В одній із лікарень Львова буде облаштовано підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.

Електроенергія. Важливо забезпечити альтернативні джерела живлення для функціонування стратегічних підприємств.

Комунікація та оповіщення. Якщо традиційні засоби зв'язку будуть відключені або відсутня електроенергія. Місто має забезпечити альтернативні шляхи комунікації з населенням.

Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила біля кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків може бути окупований.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою й буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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