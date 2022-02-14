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Загроза вторгнення РФ: план захисту Львова у разі нападу

Юлія Гаврилюк
14 лютого, 12:25
У місті ухвалили список рішень на випадок повномасштабного вторгнення Росії

У місті обговорюють дії у випадку нападу РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові провели позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Головна тема – військова загроза з боку Росії.

Про це написав мер міста Андрій Садовий у Telegram.

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Порядок денний стосується виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації.

"Нижче наведу перелік рішень, які сьогодні ухвалили. Вони без конкретики, тому що є речі, які потрібно готувати, але не можна озвучувати. Це насамперед обумовлено нашою з вами безпекою", – написав Садовий.

Коротко про ухвалені рішення:

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  • Вода. У місті розглядають різні можливості автономного подання води мешканцям львівської громади на випадок повної зупинки водопровідної мережі.
  • Медицина. Керівники медустанов отримали завдання збільшити обсяг банку крові та забезпечити її необхідну кількість. Це стосується медикаментів, медичних засобів та харчових продуктів. В одній із лікарень Львова буде облаштовано підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.
  • Електроенергія. Важливо забезпечити альтернативні джерела живлення для функціонування стратегічних підприємств.
  • Комунікація та оповіщення. Якщо традиційні засоби зв'язку будуть відключені або відсутня електроенергія. Місто має забезпечити альтернативні шляхи комунікації з населенням.

Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила біля кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків може бути окупований.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою й буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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