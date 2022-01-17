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Загроза землетрусу? В Одеській області помітили підземні поштовхи

Софія Ковнір
17 січня, 09:48
Водночас звернень від громадян до ДСНС не надходило

На Одещині помітили небезпеку землетрусу. Фото: колаж "Сьогодні"

16 січня у горах Румунії зафіксували землетрус. Внаслідок цього підземні поштовхи поширилися на територію Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Деталі

У неділю, 16 січня, стався землетрус у районі гір Вранча, за 125 км від кордону з Україною, на глибині 130 км.

"На території Румунії зафіксовано підземний поштовх магнітудою 4,4, що поширився на територію Одеської області (Ізмаїльський район) без негативних наслідків", – кажуть у пресслужбі.

До речі, звернень від громадян до ДСНС не надходило.

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На Закарпатті стався землетрус

У п'ятницю, 14 січня, у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу розміщувався за 12 км на схід від міста Ужгород на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до не відчутних.

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Фахівці зазначили, що протягом 2020-2022 років з району міста Ужгород було зареєстровано 6 землетрусів, найпотужні з яких відчувалися 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3.2 відповідно. Останній землетрус з цього регіону зареєстрований 13 січня з магнітудою 1,5.

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