"Погрожують розправою". У миколаївській лікарні зі скандалом звільнили головного лікаря

Головного лікаря миколаївської лікарні звільнили за розкриття фактів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві черговий скандал у інфекційній лікарні. Директора установи Світлану Федорову понизили на посаді, а тепер вирішили звільнити нібито через її публічні виступи. Більше того – із будівлі її намагалися вивести силою.

Про це розповіла медика в інтерв'ю "Обозреватель".

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5 січня 2022 року до Миколаївської інфекційної лікарні приїхала призначена розпорядженням з Миколаївської ОДА нова в.о. директора лікарні, лікар-терапевт Ярослава Студзинська. За словами Світлани Федорової, вона була у супроводі трьох молодих людей у капюшонах, спортивних костюмах.

"Вони увірвалися в будівлю і без пояснень почали ламати двері в актову залу – думали, що це бухгалтерія, як я зрозуміла з розпоряджень Студзинської, збиралися винести звідти якісь комп'ютери... Співробітники збіглися на галас, намагалися зрозуміти, що відбувається... Але ці люди продовжували розмахувати ломом", – каже екс-директор лікарні Світлана Федорова.

Вона додала, що це був лише початок. І далі до співробітників застосували фізичну силу, а декого просто замкнули в адмінбудівлі.

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"Валили на підлогу і топтали ногами! По телефонах, по руках, по обличчях тупцювали. Нашого Степановича, якому 63 роки, взагалі затоптали. Потім нам стало відомо, що було негласне розпорядження від влади не приїжджати "швидким" на наші виклики", – додає вона.

Чому звільнили екс-главлікаря

Світлана Федорова стала відома на всю країну, коли у листопаді публічно заявила про катастрофічну ситуацію із забезпеченням лікарень області киснем.

"Претензії до мене почалися з того, що я почала платити людям 300% зарплати, тому що вони працювали понаднормово. Мені казали, що не можна платити надбавки всім, лише обраним. Потім почалися проблеми з киснем. Я до останнього публічно про це не говорила", – каже вона.

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Крім того, за словами екс-главлікаря, питанням її звільнення займався особисто голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. І формальною підставою для звільнення Федорової стали результати чергової перевірки Миколаївської інфекційної лікарні комісією МОЗ, яка нібито виявила численні порушення.

"Я боюся за свою безпеку та життя. Мені майже щодня загрожують фізичною розправою", – сказала Федорова.

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