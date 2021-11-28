Україна в тумані. В Одесі не зміг приземлитися літак із Києва

Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі через густий туман не зміг приземлитися літак, він виконував рейс на світанку з Києва.
Про це пише "Думська".
Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів з Києва о 05:44, на 20 хвилин пізніше за розкладом, і прибув до Одеси о 06:56, проте через туман не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом, а потім попрямував назад до столиці.
О 8:25 літак приземлився у "Борисполі".
Одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 08:36 ранку – зі Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".
Київ накрив густий туман
28 листопада Київ огорнув туман. У місті оголошено перший рівень небезпеки.
"Видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час водіння в тумані слідувати наступним порадам:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
- дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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