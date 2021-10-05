Українців синоптики попередили про погіршення погоди: прогноз на найближчі дні

Передають жовтий рівень небезпеки / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні до кінця дня, а також 6 жовтня синоптики передають про погіршення погоди. У деяких областях України прогнозують сильний вітер.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, в більшості західних областей та в південно-східній частині будуть пориви вітру 15-20 м/с. А також жовтий рівень небезпеки.
Погода в жовтні: коли очікувати снігу і заморозків
Якою буде погода в Україні в жовтні?
Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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