Полетів із України? Де зараз знаходиться бізнесмен Ярославський

Чоловік вилетів із Харкова до Лондона / Колаж "Сьогодні"
Бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого вчора збив на смерть людину під Харковом, вилетів із Харкова до Лондона. Про це повідомляють ЗМІ, однак у поліції цього не підтвердили.
Про це пише Політика країни.
"Інформацію повідомили джерела в оточенні Олександра Ярославського. Бізнесмен вирішив відлетіти з країни. Чоловік прямує з Харкова до Лондона", – пише "Політика країни".
І в поліції, і в Харківській облпрокуратурі виліт Ярославського до Лондона не підтвердили, але й не спростували.
У компанії DCH, якою володіє Олександр Ярославський, поки що утримуються від коментарів про можливу участь кортежу бізнесмена у ДТП.
Що відомо про ДТП
Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збило на смерть чоловікаі покинуло місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля н.п. Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення.
Сам бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу, однак він не підтвердив і не спростував цю інформацію.
Також відомо, що поліція викликала на допит бізнесмена.
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