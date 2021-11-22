Знищували крилаті ракети: Росія в окупованому Криму провела військові навчання

Умовні крилаті ракети були змодельовані електронним способом

Військові Російської Федерації провели навчання в анексованому Криму зі знищення крилатих ракет умовного супротивника.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 Тріумф та зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир (російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування – ред.) провели планове вчення з пошуку та знищення повітряних цілей.

Умовні крилаті ракети були змодельовані електронним способом з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало бойові розрахунки ураження об'єктів.

"Розрахунки ЗРК Тріумф та ЗРПК Панцир успішно виконали поставлені завдання", – додали у повідомленні.

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Комплекс С-400 Тріумф може вразити балістичні цілі, що літають зі швидкістю 4,8 км/с на дальності до 60 км і призначені для знищення літаків, крилатих ракет та інших засобів повітряно-космічного нападу.

Загроза нападу Росії

Західні ЗМІ вже неодноразово писали про можливу загрозу нападу Росії на Україну через скупчення військ на кордоні. Наприклад, видання Politico раніше опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив плани щодо нападу РФ на Україну і навіть назвав можливий термін.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може вчинити повномасштабне воєнне вторгнення в Україну, але чи застосує вона цю опцію, залежить від двох факторів.

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