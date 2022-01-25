Втомився йти додому: на Запоріжжі чоловік вдерся до чужого будинку погрітися й заснув

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння/Колаж: "Сьогодні"

У Запорізькій області чоловік втомився йти до свого будинку та заліз до чужого, аби там переночувати. За такий вчинок його засудили до одного року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.

Про це йдеться у вироку Василівського районного суду Запорізької області.

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Деталі

За інформацією суду, 6 січня вночі чоловік повертався додому. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Втомившись йти до власного будинку, чоловік заліз до чужого. На кухні він заснув під батареями. На Різдво, 7 січня, власники знайшли невідомого. Підозрюваний нічого не крав, а лише спав.

Судове засідання

Під час судового засідання чоловік признав свою провину. Його визнали винним за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін на іспитовий.

Не перший випадок

Раніше у селищі Михайлівка Запорізької області безхатько вліз в чужий будинок, щоб відпочити. Чоловіка оштрафували.

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За інформацією суду, уродженець міста Омськ Російської Федерації, громадянин України без місця реєстрації 26 березня 2021 року о 10:00 проник до чужого помешкання. Відомо, що він нічого не крав, а лише жив у будинку. Там його виявили 27 березня та викликали правоохоронців.

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