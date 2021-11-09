Моторошне видовище. У Херсонській області зняли масову міграцію птахів – відео

На Херсонщині помітили величезну групу птахів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Генічеському районі Херсонської області працівники "Херсонобленерго" зняли масову міграцію птахів. Десятки тисяч птахів летіли в одному напрямку.

Відео опублікували на сторінці АТ "Херсонобленерго" у Facebook.

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У публікації зазначили, що саме через птахів часто трапляються аварії в мережах та замикання електроліній.

"Активна життєдіяльність пернатих, особливо під час масових міграцій, призводить до технологічних порушень у роботі повітряних ліній, що спричиняє аварії в мережах і замикання електроліній", – йдеться у повідомленні.

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Міграція птахів

Вважається, що засновником кільцювання був датський учитель природознавства Ганс Мортенсен. Він повісив алюмінієві кільця на ластівок біля школи. Через рік птахи повернулися. Це була перша спроба зробити позначки на птахах.

Вивчаючи міграцію ластівок за допомогою кільцювання, вчені визначили, що ці маленькі сміливці долітають до ПАР. Закарпатські ластівки долають Сахару та проводять зиму в Центральній Африці. Її ж облюбували і українські солов'ї. Вони – повні мігранти.

Проте є й часткові, які мігрують недалеко. Шпаки, що проживають у Великій Британії, залишаються в країні всю зиму. Сюди ж у холод прилітають і шпаки Скандинавії, розділяючи територію з птахами-резидентами.